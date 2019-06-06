Тренер Чёгин, пожизненно отстранённый за допинг, получил госконтракты на 8,5 млн

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин, пожизненно отстранённый за допинг в декабре 2016 года, выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, где он раньше работал главным тренером, на сумму 8,5 миллиона рублей.



«Чёгин владеет небольшой частной охранной компанией «Честь-С». С декабря 2016 года — после вступления в силу его отстранения — компания получила три госконтракта общей суммой 8,5 миллиона рублей на обеспечение безопасности тренировочного центра в Саранске, показали документы госзакупок и государственного налогового реестра.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не запрещает подобных сделок.

Однако это показывает, как Россия, которая говорит, что провела реформы после допингового скандала 2015 года, продолжает поддерживать бывшего тренера высокого уровня, отбывающего пожизненную дисквалификацию», — говорится в публикации на сайте Reuters.

По словам главы российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, Чёгин — один из тренеров, которые находятся «в фокусе внимания постоянно».