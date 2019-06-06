Российские ватерполистки в 1/4 Суперфинала Мировой лиги сыграют с Австралией

На проходящем в Будапеште (Венгрия) Суперфинале Мировой лиги по водному поло среди женских команд стали известны все четвертьфинальные пары. Россиянки, которые заняли второе место в группе B, встретятся с командой Австралии.

В группе А сборная Австралии заняла третье место, победив китаянок (10:8), а также уступив итальянкам (9:11) и представительницам Нидерландов (7:8). Россиянки сегодня проиграли команде США — 7:12, до этого обыграв венгерок (14:9) и канадок (19:17, пен.).

В других четвертьфинальных парах сыграют Нидерланды и Венгрия, Китай и США, Канада и Италия. Матчи пройдут завтра, 7 июля.

Финальный матч турнира состоится 9 июня. Победитель Суперфинала Мировой лиги получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года.

Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.