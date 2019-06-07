«Локомотив», «Спартак» и «Дельта» вышли в 1/4 финала КЕЧ по пляжному футболу

Московские «Локомотив» и «Спартак», а также саратовская «Дельта» успешно преодолели стадию 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре.
«Дельта» разгромила венгерский клуб «Щервы» со счётом 9:1. У победителей дубль оформил Игор Мело Матеус, также отличились Тангер Насименто, Анатолий Перемитин, Андрей Андреев, Сергей Барсуков, Евгений Захаров и Андрей Панкратов. Один мяч стал следствием автогола Давида Верника.
«Спартак» обыграл турецкий «Аланьяспор» — 6:1. У красно-белых забили Павел Баженов, Сергей Степлиани, Джозеф Джуниор Джентилин, Федор Земсков, Юрий Котов и Владимир Раскин.
«Локомотив» обыграл ещё одного представителя России – ЦСКА со счётом 6:1. Дубль в составе красно-зелёных оформили Виктор Крышанов и Михаил Августов, по одному голу забили Озу Морейра и Борис Никоноров. У ЦСКА отличился Уэсли Оливейра Андерсон.
Питерский «Кристалл» не смог преодолеть стадию 1/8 финала, в серии послематчевых пенальти уступив украинской команде «Евроформат-Бодон» — 2:2 (8:9 — пен).
В четвертьфиналах «Спартак» сыграет с португальской «Брагой», «Локомотив» встретится и испанским клубом «Леванте», а «Дельта» сразится с итальянской «Катанией». Матчи пройдут 7 июня.
- 7 июня 2019
-
00:46
-
00:31
- 6 июня 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:03
-
22:32
-
21:42
-
20:29
-
20:04
-
19:42
-
19:19
-
18:48
-
18:35
-
17:48
-
17:19
-
16:44
-
16:14
-
15:37
-
14:45
-
13:10
-
12:43
-
11:44
-
10:19
-
09:44
-
09:31
-
09:24
-
00:56
-
00:32
-
00:01
- 5 июня 2019
-
23:20
-
23:06
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:33