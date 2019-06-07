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О’Салливан: если бы начал заново, точно не выбрал снукер в качестве вида спорта

О’Салливан: если бы начал заново, точно не выбрал снукер в качестве вида спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал, что если бы у него была возможность повернуть время вспять, он вряд ли выбрал снукер в качестве вида спорта.

«Мы живем такой стремительной жизнью. Все лезут друг на друга, пытаясь взобраться по карьерной лестнице. Возможно, и я топтал людей в своем стремлении быть лучшим.

Если бы начал заново, точно не выбрал снукер в качестве вида спорта. На старте карьеры просто играть и соревноваться мне было недостаточно. Думаю, у меня были нездоровые отношения со снукером.

Снукер и победы на турнирах — это здорово. Но если в твоей жизни больше ничего нет, в какой-то момент они надоедают», — приводит слова О’Салливана BBC со ссылкой на Radio 4.

Ранее британец заявил, что пропустит в следующем году все крупные турниры, включая «Мастерс» и чемпионат мира.

Снукерист О’Салливан в сезоне-2019 пропустит «Мастерс» и чемпионат мира
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