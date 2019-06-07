Федерации хоккея с мячом России в новом регламенте ввела цензуру для СМИ

Руководство Федерации хоккея с мячом России внесло очень странные поправки в регламент национального чемпионата. В частности, теперь любые высказывания СМИ в адрес федерации, клубов или судей будут подвергаться жёсткой цензуре.



«Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или негативно высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и клубов, об участниках чемпионата и чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям. В случае невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и допуска, в дальнейшем, к освещению чемпионата. На клуб, ходатайствующего об аккредитации представителя СМИ на освещение «домашних» матчей чемпионата, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, налагаются спортивные санкции», — говорится в пункте 164.8 регламента чемпионата России по хоккею с мячом.

Документ доступен на сайте федерации.