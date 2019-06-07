Загитова в Японии за 10 минут сделала торт

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что снялась в одном из японских кулинарных шоу.
«Сегодня тортик делала на японском ТВ. У меня было всего 10 минут», — написала Загитова в «Инстаграме».
Напомним, 17-летняя спортсменка выступит в ледовом шоу The Ice в Японии. Вместе с ней на лёд выйдет бронзовый призёр чемпионата Европы—2018 россиянин Михаил Коляда, американские фигуристы Натан Чен, его соотечественница Мэрайя Белл, серебряный призёр Олимпийских игр—2018, двукратный призёр чемпионатов мира японец Сома Уно и чемпионка мира среди юниоров 2016 года Марин Хонда, а также двукратный призёр чемпионатов мира китаец Цзинь Боян.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
Запись доступна в "инстаграме" Загитовой.
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