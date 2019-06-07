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Грищук проиграл чемпиону мира Карлсену на шахматном турнире в Ставангере

Грищук проиграл чемпиону мира Карлсену на шахматном турнире в Ставангере
Другие / Шахматы 0

В Ставангере (Норвегия) продолжается международный шахматный турнир. В третьем туре россиянин Александр Грищук, играя чёрными фигурами, уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

Согласно правилам на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, то участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» – 1,5, за поражение в «армагеддоне» – 0,5, за поражение в основной партии – 0.

Турнирная таблица
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 5 очков.
2-4. Уэсли Со (США), Динь Лижэнь (Китай), Левон Аронян (Армения) — по 4.
5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3,5.
6. Юй Янъи (Китай) — 3.
7. Фабиано Каруана (США) — 2,5.
8. Вишванатан Ананд (Индия) — 2.
9-10. Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — по 1.

Турнир завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал Каруана.

Грищук — восьмой на шахматном турнире в Ставангере после второго тура
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