Мозер рассказала о целях Тарасовой и Морозова в новом сезоне

Нина Мозер, тренер-консультант российской пары фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сообщила, что спортсмены начали готовиться к новому сезону во Флориде (США).
«Володя и Женя начали работу в академии Марины Зуевой во Флориде. Это большой проект, и в нём участвуем и я, и Максим Траньков. Мы прилетаем к ребятам в Америку по согласованным графикам, а основную и постоянную работу с парой в этом сезоне делает Марина Зуева лично.
В команде специалистов много значимых фигур. Большое внимание уделяется стилю, коньковому мастерству, и вообще много интересного должно происходить с ребятами в этом сезоне. Есть цель — Олимпийские игры, и все мы будем стремиться к максимальному результату. Хочется сказать спасибо регионам, которые представляют ребята — Татарстану и Москве, они поддержали нас в наших стремлениях и дают нам возможность развиваться и дальше", — цитирует Мозер «Р-Спорт».
В минувшем сезоне пара под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова выиграла чемпионат России и стала серебряным призёром чемпионатов Европы и мира.
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