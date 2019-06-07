Мозер рассказала о целях Тарасовой и Морозова в новом сезоне

Нина Мозер, тренер-консультант российской пары фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сообщила, что спортсмены начали готовиться к новому сезону во Флориде (США).

«Володя и Женя начали работу в академии Марины Зуевой во Флориде. Это большой проект, и в нём участвуем и я, и Максим Траньков. Мы прилетаем к ребятам в Америку по согласованным графикам, а основную и постоянную работу с парой в этом сезоне делает Марина Зуева лично.

В команде специалистов много значимых фигур. Большое внимание уделяется стилю, коньковому мастерству, и вообще много интересного должно происходить с ребятами в этом сезоне. Есть цель — Олимпийские игры, и все мы будем стремиться к максимальному результату. Хочется сказать спасибо регионам, которые представляют ребята — Татарстану и Москве, они поддержали нас в наших стремлениях и дают нам возможность развиваться и дальше", — цитирует Мозер «Р-Спорт».

В минувшем сезоне пара под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова выиграла чемпионат России и стала серебряным призёром чемпионатов Европы и мира.