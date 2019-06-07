Тренер сборной Франции по биатлону: мы остались в стороне, чтобы Фуркад отдохнул

Главный тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витто рассказал о ситуации с Мартеном Фуркадом, который после чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) принял решение досрочно завершить сезон.

«После чемпионата мира были планы, что Фуркад сделает паузу и с 15 мая постепенно начнёт втягиваться в тренировочный процесс. Мы остались в стороне, чтобы он мог отдохнуть. Теперь мы вернёмся к тому, что умеем делать», — приводит слова Витто Le Dauphine Libere.

На ЧМ в Эстерсунде Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м. В конце марта он сообщил, что не будет завершать карьеру после столь неудачного сезона. Решение о будущем в биатлоне он намерен принять после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году.

30-летний Фуркад — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.

