Тренер сборной Франции по биатлону: мы остались в стороне, чтобы Фуркад отдохнул

Главный тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витто рассказал о ситуации с Мартеном Фуркадом, который после чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) принял решение досрочно завершить сезон.
«После чемпионата мира были планы, что Фуркад сделает паузу и с 15 мая постепенно начнёт втягиваться в тренировочный процесс. Мы остались в стороне, чтобы он мог отдохнуть. Теперь мы вернёмся к тому, что умеем делать», — приводит слова Витто Le Dauphine Libere.
На ЧМ в Эстерсунде Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м. В конце марта он сообщил, что не будет завершать карьеру после столь неудачного сезона. Решение о будущем в биатлоне он намерен принять после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году.
30-летний Фуркад — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.
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