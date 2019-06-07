Стартовал федеральный проект «Россия – страна массового спорта»

В МИА «Россия сегодня» состоялось самое крупное мероприятие в области развития спорта и туризма «WINTERCONGRESS-2019». В рамках конгресса прошла стратегическая сессия, давшая старт уникальному федеральному общественному проекту «Россия – страна массового спорта». Инициаторами проекта выступили АНО «Форум «Спортивная держава» и Национальное агентство социальных коммуникаций. Проект направлен на содействие в формировании и реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года на региональном и федеральном уровнях.
Главным итогом мероприятия стал старт проекта по разработке народных программ, направленных на развитие массового спорта. Они послужат основой для создания государственных программ и бизнес-проектов, а также дадут толчок для развития частной инициативы в отрасли. На следующем этапе проект подхватят регионы с проведением серий всероссийских и окружных мероприятий. Это образовательные, деловые и развлекательные программы для взрослых, молодёжи и детей в форматах мастер-классов, дискуссий, воркшопов.
Инициативы в рамках работы конгресса: чемпионат России по массовым видам спорта; проект «Дворовый тренер»; всесезонная работа ГЛК; необходимость тиражирования успешных форм развития массового хоккея, подобных омским «Чемпионику» и «Академии хоккея»; дорожная карта по развитию регби на снегу в мире; ГЛК как туристическая дестинация.
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