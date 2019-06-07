Чемпион мира по гребле Жестков дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Чемпион мира 2013 года по гребле на байдарках-четвёрках на дистанции 1000 м россиянин Олег Жестков получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 7 мая 2019 года.

В активе Жесткова бронзовая медаль чемпионата мира—2011 на дистанции 1000 м, два золота летней Универсиады 2013 года на дистанциях 1000 м и 500 м. Кроме того россиянин выступал на Олимпийских играх—2016.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), также дисквалифицированы бронзовый призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике 2016 года Алина Мухлынина (на два года) и тяжелоатлет Олег Ивлев (на четыре года).

Срок дисквалификации Мухлыниной отсчитывается с 14 мая, Ивлева — с 13 мая 2019 года.