Всероссийская федерация гребли: мы не ожидали такого от Жесткова, очень огорчены

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова отметила, что новость о четырёхлетней дисквалификации чемпиона мира 2013 года по гребле на байдарках-четвёрках Олега Жесткова стала большой неожиданностью.

Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 7 мая 2019 года.

«Новость, несомненно, для нас плохая. Мы не ожидали такого от спортсмена, который находится в сборной. Подробную информацию не уполномочены раскрывать. Да, мы огорчены, не ожидали такого. Он нам ничего не сообщал, информации не давал, работали, грубо говоря, через РУСАДА. После решения РУСАДА мы приняли своё решение, что да, дисквалификация. Спортсмен сам к нам никак не обращался и не комментировал», — цитирует Исхакову «Р-Спорт».