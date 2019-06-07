Подписано соглашение о развитии парусного спорта в Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме—2019 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров подписали соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.
Аналогичный трёхсторонний документ был подписан ранее в 2013 году. Новое соглашение действует до 2022 года. Его основная цель — дальнейшее развитие и популяризация парусного спорта, в том числе детско-юношеского, массового и спорта высших достижений.
В рамках соглашения стороны будут способствовать проведению в Санкт-Петербурге зрелищных парусных мероприятий — фестивалей и регат, включая соревнования международного класса. Уже в 2019 году состоятся масштабные соревнования по виндсёрфингу — первенство мира в олимпийском классе RS:X.
В ближайших планах – масштабная реконструкция гавани в порту «Геркулес» и строительство нового яхт-клуба. После реконструкции в 2020 году яхт-клуб Санкт-Петербурга сможет принимать самые престижные соревнования по парусному спорту – от международных регат до Олимпийских игр.
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