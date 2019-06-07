Губерниев: поддержим Гараничева, он может делать всё, что хочет

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что член сборной России Евгений Гараничев не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Друзья, прошла инфа, что биатлонист Евгений Гараничев не поставил подпись под контрактом с СБР. Один из всей сборной России. Не будем строго судить Евгения, может, он забыл, как расписываться, или просто на словах доверяет федерации биатлона. Давайте просто поддержим Евгения Гараничева, он может делать всё, что хочет. Налогоплательщики и работодатели поймут, простят и тоже поддержат. Евгений, верим», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.