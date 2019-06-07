«Кристалл» продолжит борьбу за 9-е место на Кубке чемпионов по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга продолжит борьбу за 9–12-е место на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия).
В первом матче утешительного турнира за 9–16 место «Кристал» разгромил украинский «Выбор» со счётом 10:2. По два гола в составе питерского клуба забили Дмитрий Шишин, Родриго, Датинья и Маурисиньо, по разу отличились Алексей Ильинский и Кирилл Романов. В следующем матче «Кристалл» встретится с португальским «Спортингом».
«Выбор» сыграет за 13–16-е место с московским ЦСКА, который уступил «Спортингу» со счётом 2:7. В составе армейцев отличились Алексей Медведев и Мишель Меликов.
Напомним, в 1/8 финала ЦСКА проиграл московскому «Локомотиву» (1:6), а «Кристалл» по пенальти уступил украинскому «Евроформату-Бодон». (8:9)
- 7 июня 2019
-
21:59
-
21:45
-
19:44
-
19:14
-
17:41
-
17:01
-
15:18
-
14:57
-
14:14
-
13:19
-
11:13
-
10:31
-
09:39
-
09:15
-
01:32
-
00:46
-
00:31
- 6 июня 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:03
-
22:32
-
21:42
-
20:29
-
20:04
-
19:42
-
19:19
-
18:48
-
18:35
-
17:48
-
17:19
-
16:44
-
16:14
-
15:37
-
14:45
-
13:10