«Кристалл» продолжит борьбу за 9-е место на Кубке чемпионов по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга продолжит борьбу за 9–12-е место на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия).

В первом матче утешительного турнира за 9–16 место «Кристал» разгромил украинский «Выбор» со счётом 10:2. По два гола в составе питерского клуба забили Дмитрий Шишин, Родриго, Датинья и Маурисиньо, по разу отличились Алексей Ильинский и Кирилл Романов. В следующем матче «Кристалл» встретится с португальским «Спортингом».

«Выбор» сыграет за 13–16-е место с московским ЦСКА, который уступил «Спортингу» со счётом 2:7. В составе армейцев отличились Алексей Медведев и Мишель Меликов.

Напомним, в 1/8 финала ЦСКА проиграл московскому «Локомотиву» (1:6), а «Кристалл» по пенальти уступил украинскому «Евроформату-Бодон». (8:9)