Тихонов: ни на грамм не сомневаюсь, что у Гараничева бестолковый контракт

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Евгений Гараничев, единственный из национальной команды, не подписал новый контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Я могу сказать только одно: всему виной безголовое руководство СБР. Мне не удалось пока поговорить с Женей, но я ни на грамм не сомневаюсь, что это бестолковый контракт, и там ещё прошли какие-то изменения в этом контракте, как мне сказали», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Накануне исполнительный директор СБР Сергей Голиков подтвердил в интервью «Чемпионату», что Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов подписали контракты с СБР, а Евгений Гараничев пока не стал это делать. В качестве причины Гараничев назвал нежелание.