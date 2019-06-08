Японский фигурист Шома Уно проведёт летние сборы в группе Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что японский фигурист Шома Уно будет участвовать в летних сборах её группы в Новогорске.

«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

На этой неделе серебряный призёр олимпийских игр в Пхёнчхане Уно сообщил, что прекратил работу со своими наставниками Мачико Ямада и Михоко Хигучи, с которыми он тренировался с пятилетнего возраста. Фигурист сообщил также, что его новая тренировочная база будет за границей.

В сезоне-2018/19 Уно стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.