Японский фигурист Шома Уно проведёт летние сборы в группе Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что японский фигурист Шома Уно будет участвовать в летних сборах её группы в Новогорске.
«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
На этой неделе серебряный призёр олимпийских игр в Пхёнчхане Уно сообщил, что прекратил работу со своими наставниками Мачико Ямада и Михоко Хигучи, с которыми он тренировался с пятилетнего возраста. Фигурист сообщил также, что его новая тренировочная база будет за границей.
В сезоне-2018/19 Уно стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.
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