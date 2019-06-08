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Крамер: цель Устюгова на сезон – бороться за победу в общем зачёте Кубка мира

Крамер: цель Устюгова на сезон – бороться за победу в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Один из тренеров сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о подготовке своей группы к новому сезону.

«Первый тренировочный сбор мы провели в моей родной Германии, в Винтерберге. Через неделю отправляемся в эстонский Отепя, а затем переедем в австрийский Оберхоф, где впервые в текущем межсезонье выйдем на снег. В середине июля ряд спортсменов примет участие в лыжероллерной гонке на норвежском фестивале Blink. Это поможет не растерять соревновательную практику за лето. В рамках подготовки к сезону устроим тренировочный лагерь и на высокогорье, в Давосе. Повторно на снег вернёмся лишь в начале осени.

Как дела у Сергея Устюгова? Минувший год выдался для него крайне тяжёлым. Сергей хорошо тренировался, но потом сломал палец на руке. Процесс восстановления «съел» почти всё начало сезона и помешал подойти к чемпионату мира в оптимальных физических кондициях. Надеюсь, в этом году проблемы со здоровьем обойдут его стороной. На первом сборе Сергей продемонстрировал отличную физическую готовность. Цель на сезон – бороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Думаю, что ему это по силам», — приводит слова Крамера пресс-служба ОКР.

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