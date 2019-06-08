Драчёв: Гараничев видел контракт с СБР, но мы не видели Гараничева

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал мнение по поводу ситуации с биатлонистом Евгением Гараничевым, который отказался подписывать контракт с СБР. По словам главы организации, он ждёт личной встречи с подопечным.

«Ещё впереди всё, он только на сборы должен приехать. Кто был на сборах, те подписали, а те, кто не был, а были в Москве, те не успели подписать. Информация в новостных изданиях говорит об обратном. Все договоры им отданы. Гараничев контракт видел, но мы не видели Гараничева. Если Гараничев в Чайковский приедет, там и будем разговаривать. Первые сборы он пропускал. Время есть, здесь же нет никаких ограничений по времени. Идёт обычная работа.

Гараничев не хочет подписывать контракт? Никак не хочу комментировать. То, что он хочет или не хочет подписывать… Когда увижу его лично, тогда и будем разговаривать", — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Губерниев: поддержим Гараничева, он может делать всё, что хочет

Голиков: Малышко, Елисеев и Логинов подписали контракты, а Гараничев не хочет