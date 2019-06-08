Тренер самарского МФК «Динамо»: только мужские качества, только командная игра!

Главный тренер самарского клуба «Динамо» Максим Горбунов подвёл итоги сезона, в котором его команда завоевала бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу.

«Не стану лукавить, лично я на медали в этом сезоне не рассчитывал и благодарен всем футболистам нашей команды, которые заставили руководство, тренерский штаб и себя сначала поверить в возможность занять призовое место в Суперлиге, а затем воплотившим наши общие мечты в жизнь. Бронза «Динамо Самары» — плод усилий всех сотрудников клуба, которые голов в ворота соперников не забивали, но только благодаря их героическим усилиям эти голы имели место быть.



Считаю, при выполнении сверхзадачи сезона все футболисты команды проявили незаурядные мужские качества характера. Без серьёзных осложнений удалось пройти тяжелейшее испытание серией поражений в январе-феврале, когда мы встречались с лидерами чемпионата. Эта череда неудачных поединков научила команду терпению — качеству, во многом благодаря которому нам удалось удачно выступить в плей-офф. Только мужские качества, только слаженный коллектив, только командная игра! У нас нет ярких лидеров, звёзд мирового масштаба. Наши мини-звёздочки находятся в начале звёздного маршрута. В ходе сезона команда радовала великолепной взаимозаменяемостью состава.

Устали в конце сезона все: и руководители, и администрация, и тренеры, и главные действующие лица — футболисты. Я не выходил во время матчей на площадку, но после завершения чемпионата был полностью энергетически и эмоционально обесточен. Что сказать тогда о ребятах, отдававших в каждом матче все силы без остатка. Каково пришлось им? Впереди команду ждёт заслуженный отпуск. Футболисты отправились на каникулы 4 июня. На многих динамовцев в этом сезоне выпал большой объём игровой и тренировочной нагрузки, многим пришлось в ходе сезона испытать стресс. В предстоящий месяц им необходимо отдохнуть, восстановить силы, набрать новые радостные эмоции и соскучиться по футболу, чтобы в будущем сезоне подтвердить завоёванный сегодня результат, сохранить спортивную планку на сегодняшней высоте и постараться поднять её ещё выше. Сделать это непросто, ибо защитить завоёванный титул сложнее, чем впервые его добиться. Ожидаю, что следующий сезон для МФК «Динамо Самара» будет сложным и очень интересным», — приводит слова Горбунова пресс-служба самарского клуба.

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