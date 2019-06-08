На горнолыжном чемпионате мира – 2021 появится новая дисциплина

В чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 года, который пройдёт в итальянской Кортине д'Ампеццо, включена новая дисциплина — индивидуальная параллельная гонка.

«Ранее на чемпионатах мира в параллельных гонках проводились только командные соревнования, а в индивидуальном формате параллельный слалом и параллельный гигант проходили только в последние несколько лет в рамках этапов Кубка мира.

Этот эксперимент признан удачным благодаря высокому зрительскому интересу и заинтересованности национальных федераций. Таким образом, с 2021 года индивидуальный параллельный формат у мужчин и женщин войдёт и в программу чемпионатов мира.

Кроме того, в программе чемпионата мира сохранится и альпийская комбинация. На чемпионате мира в шведском Оре в этом году победители в комбинации — швейцарка Венди Холденер и француз Алексис Пинтуро были официально объявлены последними чемпионами мира в этом виде соревнований, поскольку комбинацию планировалось упразднить как в Кубке мира, так и на чемпионатах мира. Однако затем FIS пересмотрела это решение: в результате комбинация как горнолыжная дисциплина сохранится, а Холденер и Пинтуро предстоит в итальянской Кортине отстаивать свои титулы.

В Кубке мира комбинация также остаётся. В предстоящем сезоне и мужчины, и женщины разыграют в ней «Хрустальные глобусы». Мужчинам предстоит провести в этой дисциплине 3 этапа, а женщинам — четыре», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.