Колобков провёл параллель между золотом на Олимпиаде и работой министром спорта

Министр спорта России Павел Колобков ответил, что сложнее — завоевать золото на Олимпийских играх или работать в нынешней должности.
49-летний Колобков является олимпийским чемпионом Игр — 2000 в фехтовании на шпагах. Занимает пост министра спорта России с 2016 года.
«Если честно, я столько лет занимаюсь этой деятельностью, что почти забыл те времена. Но в целом сложно и то, и другое. К той золотой медали я шёл в течение двадцати лет. Тренировки, лишения, жёсткий график… Но всего этого ты не помнишь, в памяти — только момент истины. Я очень любил то, чем занимался. То же самое сейчас и с министерской работой. Есть цель, и к ней нужно идти. Эта деятельность мне тоже очень нравится.
Хотел бы отметить работу по развитию массового спорта. Наша цель — это 55-процентная вовлечённость жителей России в спорт. Также важным является вопрос подготовки резервов. Долгое время мы, по сути, стояли на перепутье. Советская система прекратила существование, клубы и общества переживают не лучшие времена. Нужно чётко и точечно работать в этом направлении.
Смотрю на всё. Китай многое взял из Советского Союза. Оглядываюсь и на наше прошлое, на систему, которая работала на всю мощь, было много хорошего, что приносило результат. Кроме того, мне интересна и американская система развития — университетский и школьный спорт. Выделю Америку и Восток. Несмотря на диаметральную непохожесть, они очень интересны и эффективны», — цитирует Колобкова «RT на русском».
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