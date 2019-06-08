Загитова продемонстрировала фрагмент выступления под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова опубликовала небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.

17-летняя спортсменка выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Ранее хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз рассказал о выборе музыкального сопровождения нового показательного номера Алины. Он объявил, что фигуристка будет выступать под песню американкой певицы. Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой композиции их кумира, о чём Евгения обмолвилась в одном из интервью. Глейхенгауз ответил: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска».

Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании — олимпийская чемпионка Игр — 2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

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Видео доступно на "Чемпионате".