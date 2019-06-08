Ягудин считает, что Медведевой практически нереально выучить четверной прыжок

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение, что Евгении Медведевой не удастся выучить четверной прыжок в силу возраста. Спортсменка ранее заявила, что постарается сделать это, чтобы усложнить программу.

«Четверные прыжки, как в женском, так и в мужском катании, появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Это реальность, в которой они существуют. Молодёжь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам.

Но, когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально», — приводит слова Ягудина Nevasport.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Сезон-2018/19 провела под руководством нового наставника — канадца Брайана Орсера — и завоевала бронзу чемпионата мира в Японии.