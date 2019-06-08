Ягудин: ставить программы другим не буду. Давать мастер-классы — да

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что в ближайшем будущем не хочет заниматься глобальной тренерской деятельностью и ставить другим спортсменам программы. В его планы входит только проведение мастер-классов.

«Обращались ли спортсмены с просьбой поставить программу? В ближайшем прошлом — нет, а в далёком — да. Когда я был у Татьяны Анатольевны, ставил программу и тренировал Ванессу Джеймс, которая сейчас выступает за Францию. В своё время она тренировалась у Тарасовой, я поставил ей короткую программу.

Сейчас программы не ставлю и не буду. Давать мастер-классы — да, а глобально быть тренером не хочу. Быть у руля той или иной школы и тренировать в том числе, но наездами и периодами — да. Быть каждый день на льду и тренировать — может быть, когда-нибудь до этого дойду. Сейчас мне интереснее выстраивать процесс, собирать коллектив единомышленников», — приводит слова Ягудина Nevasport.