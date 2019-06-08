Мастера спорта по греко-римской борьбе до смерти избили в Москве
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы. 34-летний мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Инцидент произошёл в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице, сообщил Пятый канал.
В ответ на замечание Чуева трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Конфликт случился на берегу пруда. Хулиганы не стали останавливаться, даже когда спортсмен упал в воду. Они продолжали избивать спортсмена, пока тот не утонул.
Предполагаемые преступники скрылись с места происшествия. Ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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