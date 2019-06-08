Первая ученица Тутберидзе: Медведевой пошли на пользу смена тренера и обстановки

Российская фигуристка Полина Шелепень, первая ученица тренера Этери Тутберидзе, заявила, что получает удовольствие от прокатов соотечественницы Евгении Медведевой.
«Слежу за Женей в соцсетях, она так повзрослела, похорошела, но в то же время не потеряла себя. Ей пошли на пользу смена тренера и обстановки, которые помогли пережить ей сложности переходного возраста. У Брайана Орсера получается её поддерживать.
Мне очень нравилась её первая заводная короткая программа. Все так напали на эту постановку, а я увидела совсем другого человека! Ведь до этого у неё постоянно была лирика и нежность в программах. Сейчас вот её раскритиковали за показательный номер для шоу под Ариану Гранде: мол, какой ужасный розовый костюм. Когда катаешь одно и то же – скучно, берёшь новое – фу, какой ужас! Но и танго тоже получилось классным, особенно на чемпионате мира. По её первому взгляду было видно, что она готова выдать классный прокат", — цитирует Шелепень «Спорт-экспресс».
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