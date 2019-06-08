«Екатеринодар» досрочно вышел в 1/4 финала Евротура по пляжному гандболу

Российский клуб «Екатеринодар» одержал пять побед в матчах группового этапа мужского Евротура по пляжному гандболу и досрочно вышел в четвертьфинал турнира, который проходит в румынском городе Байя-Мара.

«Екатеринодар» в группе А стартовал с уверенной победы над обладателем Кубка чемпионов хорватской командой «Детоно» — 2:0. Затем одержал ещё четыре победы подряд. Российскими гандболистами были повержены швейцарский «Вассершлосс» (2:0), испанская «Вералья» (2:1), польская «Петра» (2:0) и голландский «Камелот» (2:0).

После победы над «Петрой» гандболисты «Екатеринодара» досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал. В субботу российская команда проведет заключительный матч группового этапа против португальской «Гау».

После пяти матчей «Екатеринодар» возглавляет турнирную таблицу. Егор Кочура лидирует в гонке бомбардиров, набрав 89 очков.

В финале Евротура участвуют 14 команд, которые разбиты на две группы.