Елисеев: работа Губерниева — манипулировать настроением болельщиков

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как относится к социальным сетям, и выразил отношение к стилю работы популярного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Социальные сети? Каждый человек волен выбирать, как настраиваться на гонку. Если в критике есть хотя бы доля адекватности, то стараюсь прислушиваться. А если понимаю, что это сплошные эмоции и вновь разговоры о советском опыте, то это мимо меня проходит. И внутри мысли, как такие заслуженные люди могут такую пургу нести.

Социальные сети — тоже часть нашей работы. Болельщикам всё интересно, они нас поддерживают. Думаю, кардинально ничего запрещать нельзя. Можно обозначить свою позицию, настоятельно обозначить, но запрещать что-то взрослым людям — себе дороже. На этом фоне могут возникнуть внутрикомандные конфликты, которые хорошего в обстановку не добавят. Возможна ведь ситуация, когда у спортсменов есть рекламные контракты, они должны будут выложить пост, а у них запрет. Кто-то просто живёт в соцсетях, и ему это нисколько не мешает, а кто-то, наоборот, старается от всего абстрагироваться. Я с помощью супруги прекрасно знаком с тем, как подводиться к старту. Кому-то уши заклеивать неплохо, а кому-то — танцевать до ночи. Люди разные.

Перегибает ли Губерниев палку в общении со спортсменами? Он с нами практически не общается. В основном со спортсменами говорят Илья Трифанов и Дмитрий Занин. Они спокойно воспринимают то, что ты в плохой день откажешься с ними общаться. Но есть у нас в команде спортсмены, которые систематически отказываются общаться с журналистами. Это неправильно, на мой взгляд. Если же вы имеете в виду, что Губерниев говорит в репортажах и пишет в социальных сетях, как пытается манипулировать настроением болельщиков, оказать на кого-то давление — это его работа", — заявил Елисеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Бурову.