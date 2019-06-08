«Спартак» и «Локомотив» сыграют за пятое место в КЕЧ по пляжному футболу

Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграют за пятое место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия). Столичные команды, накануне не сумевшие выйти в полуфинал, в первых матчах мини-турнира за 5-8-е места одержали победы над соперниками.
«Локомотив" переиграл украинский «Евроформат-Бодон» со счётом 2:0. В конце первого периода отличился Льоренц Гомес, а уже в третьей 12-минутке свой бомбардирский счёт пополнил Нуритдин Мамадиев.
«Спартак" оказался сильнее итальянской «Катании» – 5:3. У красно-белых дубль оформил Мохаммад Ахмадзаде. По разу отличились Джозеп Джуниор Джентилин, Алексей Павленко и Юрий Котов.
Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Матчи за 5-8-е места
«Евроформат-Бодон» (Украина) – «Локомотив» (Россия) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
«Спартак» (Россия) – «Катания (Италия) – 5:3 (3:2, 1:0, 1:1).
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