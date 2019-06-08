Федерация: Медведева не обращалась по поводу угроз в свой адрес

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная медалистка Олимпиады — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева не обращалась в федерацию по поводу угроз в свой адрес.

«У меня нет информации, что кто-то угрожал Медведевой. С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу», — приводит слова Когана РИА «Новости».

Ранее американец Джонни Вейр опубликовал в «Инстаграме» фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбляет Медведеву и призывает убираться из Японии. Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке, уточнив, что подобное проиходит не в первый раз.