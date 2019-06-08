В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе Чуева

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Тело погибшего было найдено в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда в парке на Южнобутовской улице. По предварительной информации, 34-летний мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Трое злоумышленников жестоко избивали спортсмена, пока тот не утонул.
«Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны.
В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».
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