В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе Чуева

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Тело погибшего было найдено в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда в парке на Южнобутовской улице. По предварительной информации, 34-летний мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Трое злоумышленников жестоко избивали спортсмена, пока тот не утонул.



«Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны.

В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».