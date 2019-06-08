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Совет IAAF оставил в силе отстранение российских легкоатлетов

Совет IAAF оставил в силе отстранение российских легкоатлетов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), заседание которого проходит в Монако, оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает в «Твиттере» агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в IAAF.

Накануне президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с главой рабочей группы IAAF норвежцем Руне Андерсеном, чтобы обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства ВФЛА. Российская сторона выполнила все критерии восстановления членства, в числе которых были восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выплата финансовой компенсации IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.

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