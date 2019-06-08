«Дельта» без вратарей не смогла выйти в финал КЕЧ по пляжному футболу

Саратовская «Дельта» в полуфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия), крупно проиграла португальской «Браге» со счётом 3:8. В составе российской команды голы забили Андрей Андреев, Никита Солдатов и Тангер Насименто. При этом, когда Андреев на 22-й минуте забивал первый гол «Дельты», португальцы уже вели — 7:0.
Из-за красных карточек, полученных в полуфинале, российская команда вынуждена была играть без вратарей. Место в воротах поочерёдно занимали Игор, Евгений Захаров и Владислав Аксёнов.
«Брага» за третий титул кряду поспорит с польской «Лодзью», а «Дельта» в матче за третье место сыграет с испанским «Леванте».
Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Полуфинал
«Брага» (Португалия) — «Дельта» (Россия) — 8:3 (3:0, 4:1, 1:2).
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