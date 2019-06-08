Российские ватерполистки не смогли выйти в финал Мировой лиги, уступив Италии

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В полуфинале российские ватерполистки в серии послематчевых пенальти уступили команде Италии со счётом 12:13 (в основное время — 9:9). Самой результативной в составе сборной России стала Анастасия Симанович, забившая 5 мячей, по 2 раза отличились Екатерина Прокофьева и Эльвина Каримова.
В финале турнира сборная Италии сыграет с командой США, а россиянки поспорят с голландками за бронзовые медали.
Сборная России, которая выиграла Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.
Водное поло. Суперфинал Мировой лиги. Будапешт, Венгрия
Полуфинал
Россия — Италия — 12:13 (2:6, 2:1, 1:1, 4:1, 3:4 по пенальти).
- 8 июня 2019
-
23:46
-
23:24
-
23:03
-
22:04
-
21:46
-
19:34
-
18:21
-
17:39
-
16:04
-
15:18
-
14:53
-
14:32
-
13:32
-
13:08
-
12:50
-
12:20
-
11:59
-
11:29
-
10:02
-
09:24
-
09:09
-
09:04
-
00:21
-
00:13
- 7 июня 2019
-
22:35
-
21:59
-
21:45
-
19:44
-
19:14
-
17:41
-
17:01
-
15:18
-
14:57
-
14:14
-
13:19