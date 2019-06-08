Российские ватерполистки не смогли выйти в финал Мировой лиги, уступив Италии

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В полуфинале российские ватерполистки в серии послематчевых пенальти уступили команде Италии со счётом 12:13 (в основное время — 9:9). Самой результативной в составе сборной России стала Анастасия Симанович, забившая 5 мячей, по 2 раза отличились Екатерина Прокофьева и Эльвина Каримова.

В финале турнира сборная Италии сыграет с командой США, а россиянки поспорят с голландками за бронзовые медали.

Сборная России, которая выиграла Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.

Водное поло. Суперфинал Мировой лиги. Будапешт, Венгрия

Полуфинал

Россия — Италия — 12:13 (2:6, 2:1, 1:1, 4:1, 3:4 по пенальти).