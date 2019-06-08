IAAF: решение по статусу российских легкоатлетов будет принято 9 июня

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию, согласно которой Совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому Совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — приводит слова представителя пресс-службы IAAF ТАСС.

Ранее агентство «Франс Пресс» сообщило, что Совет IAAF, заседание которого проходит в Монако 8-9 июня, оставил в силе отстранение ВФЛА.

Накануне президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с главой рабочей группы IAAF норвежцем Руне Андерсеном, чтобы обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства ВФЛА. Российская сторона выполнила все критерии восстановления членства, в числе которых были восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выплата финансовой компенсации IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.