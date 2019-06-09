В Петербурге прошёл 1-й этап регаты «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома»

В Санкт-Петербурге завершился первый этап регаты «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома».
Это самая масштабная серия детских парусных регат в России. Яхт-клуб и Академия парусного спорта проводят соревнования с 2012 года. Генеральный партнёр – ПАО «Газпром». В 2019 году серия регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» включает в себя 4 этапа.
В регате приняли участие как опытные спортсмены, так и начинающие. Для многих детей эта регата стала первым настоящим спортивным соревнованием в жизни. На старт регаты вышли 98 юных яхтсменов. Возраст участников составлял от 9 до 15 лет.
В общем зачёте победу одержал спортсмен Академии парусного спорта Кирилл Шуненков, выигравший все три гонки. Серебро завоевал воспитанник «Крестового острова» Данила Иванов, а третьим стал Даниил Перчик из ДСПК «Рауту». Шуненков и Перчик представят Россию на предстоящем чемпионате Европы, а Иванов – на первенстве мира.
Среди девушек первое место заняла Алиса Ивановская (ДСПК «Рауту»), которая финишировала на девятой строчке в общем зачёте и обошла практически всех юношей.
Победителей награждали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель Комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх и командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. Помимо вручения ценных призов и медалей Алексей Миллер подарил парус «Оптимиста» победителю соревнований Кириллу Шуненкову.
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