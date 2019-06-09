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«Художница» Трубникова победила в многоборье на этапе Гран-при в Брно

«Художница» Трубникова победила в многоборье на этапе Гран-при в Брно
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская спортсменка Дарья Трубникова одержала победу в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия). Ещё одна россиянка, Арина Аверина, стала второй, уступив соотечественнице менее 1 балла.

9 июня Трубникова поборется за медали чешского этапа Гран-при во все четырёх упражнениях с отдельными предметами. Аверина выступит в финалах упражнений с лентой, обручем и мячом, Гузенкова – с булавами.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Брно, Чехия
Многоборье

1. Дарья Трубникова (Россия) – 83,750
2. Арина Аверина (Россия) – 82,800
3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,750…
6. Екатерина Селезнёва (Россия) – 77,600
7. Анастасия Гузенкова (Россия) – 76,950…
13. Ирина Анненкова (Россия) – 71,850

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