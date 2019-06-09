«Художница» Трубникова победила в многоборье на этапе Гран-при в Брно

Российская спортсменка Дарья Трубникова одержала победу в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия). Ещё одна россиянка, Арина Аверина, стала второй, уступив соотечественнице менее 1 балла.

9 июня Трубникова поборется за медали чешского этапа Гран-при во все четырёх упражнениях с отдельными предметами. Аверина выступит в финалах упражнений с лентой, обручем и мячом, Гузенкова – с булавами.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Брно, Чехия

Многоборье

1. Дарья Трубникова (Россия) – 83,750

2. Арина Аверина (Россия) – 82,800

3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,750…

6. Екатерина Селезнёва (Россия) – 77,600

7. Анастасия Гузенкова (Россия) – 76,950…

13. Ирина Анненкова (Россия) – 71,850