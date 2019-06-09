Ефимова и Гринёв выиграли золотые медали на первом этапе турнира «Маре Нострум»

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на первом этапе международного турнира «Маре Нострум» в Монако. Её время — 1 минута 05,77 секунды.

Второе место заняла другая россиянка — Мария Темникова (1.07,80). Призовую тройку замкнула Алина Змушко из Беларуси (1.08,08).

Россиянин Владислав Гринёв стал лучшим на стометровке вольным стилем, показав время 48,58 секунды. Серебряную награду выиграл француз Максим Грюссе, бронзовую — представитель России Андрей Жилкин (оба — 49,24).

Соревнования завершатся в воскресенье, 9 июня.

Плавание. Турнир «Маре Нострум», Монако

Женщины. Брасс. 100 м

1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,77

2. Мария Темникова (Россия) — 1.07,80

3. Алина Змушко (Беларусь) — 1.08,08

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Владислав Гринёв (Россия) — 48,58

2. Максим Грюссе (Франция) — 49,24

3. Андрей Жилкин (Россия) — 49,24.