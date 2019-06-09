Кузина — третья в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании

Россиянка Елизавета Кузина показала третий результат в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании. Она набрала 285,35 балла.

Победу одержала представительница Китая Ин Вэй (312,60), серебро завоевала её соотечественница Тун Ма (306,35). Четвёртое место заняла россиянка Виталия Королёва (280,85).

В мужских соревнованиях россиянин Руслан Терновой стал шестым в прыжках с вышки (349,30). Золотую медаль выиграла китаянка Лин Ян (446,55).

Прыжки в воду с трёхметрового трамплина. Этап Гран-при Испании

Женщины

1. Ин Вэй (Китай) — 312,60

2. Тун Ма (Китай) — 306,35

3. Елизавета Кузина (Россия) — 285,35

4. Виталия Королёва (Россия) — 280,85.