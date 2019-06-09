Кузина — третья в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании
Россиянка Елизавета Кузина показала третий результат в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании. Она набрала 285,35 балла.
Победу одержала представительница Китая Ин Вэй (312,60), серебро завоевала её соотечественница Тун Ма (306,35). Четвёртое место заняла россиянка Виталия Королёва (280,85).
В мужских соревнованиях россиянин Руслан Терновой стал шестым в прыжках с вышки (349,30). Золотую медаль выиграла китаянка Лин Ян (446,55).
Прыжки в воду с трёхметрового трамплина. Этап Гран-при Испании
Женщины
1. Ин Вэй (Китай) — 312,60
2. Тун Ма (Китай) — 306,35
3. Елизавета Кузина (Россия) — 285,35
4. Виталия Королёва (Россия) — 280,85.
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