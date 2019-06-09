Вылегжанин готов принять участие в соревнованиях по триатлону Ironman в Австрии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин, завершивший в прошедшем сезоне международную карьеру, собирается выступить на соревнованиях по триатлону Ironman в Австрии.

«Ровно месяц до старта. 07.07.2019 еду на полный IM Klagenfurt. Во-первых, нет сомнений, что лыжники могут всё, во-вторых, хочу почувствовать атмосферу «железных людей». Жду праздника от IRONMAN Austria», — написал Вылегжанин в «Инстаграме».

Для 36-летнего Вылегжанина гонка на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии стала последней в карьере. Максим занял второе место. Первым пришёл к финишу Александр Большунов.

Запись доступна в "инстаграме" Вылегжанина.