Вылегжанин готов принять участие в соревнованиях по триатлону Ironman в Австрии
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин, завершивший в прошедшем сезоне международную карьеру, собирается выступить на соревнованиях по триатлону Ironman в Австрии.
«Ровно месяц до старта. 07.07.2019 еду на полный IM Klagenfurt. Во-первых, нет сомнений, что лыжники могут всё, во-вторых, хочу почувствовать атмосферу «железных людей». Жду праздника от IRONMAN Austria», — написал Вылегжанин в «Инстаграме».
Для 36-летнего Вылегжанина гонка на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии стала последней в карьере. Максим занял второе место. Первым пришёл к финишу Александр Большунов.
Запись доступна в "инстаграме" Вылегжанина.
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