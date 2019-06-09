Бывшая белорусская биатлонистка Писарева ждёт ребёнка
Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева в ближайшее время станет мамой.
8 мая 2018 года Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России по биатлону Алексея Шатохина. Пара живёт в пригороде Санкт-Петербурга – Зеленогорске.
30-летняя спортсменка из Ленинградской области в составе сборной Беларуси стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 в женской эстафете 4х6 км, а также приняла участие в двух Олимпийских играх. Надежда не попала в эстафетную четвёрку белорусской команды на Играх-2018 в Пхёнчхане, которая завоевала золотые награды. По окончании сезона-2017/18 Писарева объявила о завершении карьеры.
Запись доступна в "инстаграме" Писаревой.
Белорусская биатлонистка Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России
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