Бывшая белорусская биатлонистка Писарева ждёт ребёнка

Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева в ближайшее время станет мамой.

8 мая 2018 года Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России по биатлону Алексея Шатохина. Пара живёт в пригороде Санкт-Петербурга – Зеленогорске.

30-летняя спортсменка из Ленинградской области в составе сборной Беларуси стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 в женской эстафете 4х6 км, а также приняла участие в двух Олимпийских играх. Надежда не попала в эстафетную четвёрку белорусской команды на Играх-2018 в Пхёнчхане, которая завоевала золотые награды. По окончании сезона-2017/18 Писарева объявила о завершении карьеры.



Запись доступна в "инстаграме" Писаревой.