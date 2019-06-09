ЦСКА занял 13-е место в КЕЧ по пляжному футболу в Португалии

В Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия), московский ЦСКА занял 13-е место.

В мини-турнире за 13-16-е место «армейцы» выиграли у французского клуба «Гранд-Мот» со счётом 7:5. В составе российской команды покер на счету Изайяса Перейры Рамоса, дубль в активе Михаила Семёнова, ещё один гол забил Мишель Меликов.

Сегодня, 9 июня, московские клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграют за пятое место. Столичные команды, накануне не сумевшие выйти в полуфинал, в первых матчах мини-турнира за 5-8-е место одержали победу. «Спартак» переиграл итальянскую «Катанию» — 5:3, а «Локомотив» со счётом 2:0 обыграл украинский «Евроформат-Бодон».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Матч за 13-е место

«Гранд-Мот» (Франция) — ЦСКА (Россия) — 5:7 (1:2, 3:1, 1:4).