Тренер сборной России по гольфу: только у нас государство оказывает поддержку

Старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин рассказал, в каком состоянии находится этот вид спорта в стране.

«В России около трёх тысяч зарегистрированых гольфистов. Возможно, есть ещё человек 500. Для зарегистрированных игроков считается так называемый гандикап, то есть уровень игры спортсмена. В России поворотным стал 2011 год, когда гольф попал в олимпийскую программу. Тогда Минспорт обратил на нас внимание, стали открываться школы в регионах. Мы попали в российскую систему спорта.

Первый раз Россия выступала на Олимпиаде три года назад, в Рио, страну представляла Мария Верченова. Мария играет с детства, и на тот момент она была единственным нашим спортсменом, кто мог попасть в олимпийский рейтинг. В финальном раунде Олимпиады она установила рекорд поля. Думаю, мало кто может этот результат повторить — забить первым ударом со 120 метров. Удар был хороший, в направлении флага. К сожалению, Маша устала и закончила играть в гольф. Хотя мы её очень просили, чтобы она осталась хотя бы на один цикл.

На выступление мужчин пока не можем рассчитывать. Потихоньку развиваем гольф в России, и у нас очень хороший запас под основным составом. Постараемся их подвести к олимпийскому уровню за следующий олимпийский цикл.

Как и теннисисты, гольфисты зарабатывают на профессиональных турнирах. В гольфе есть несколько крупных туров по всему миру — пять мужских и четыре женских. Играют в Европе, Америке и Азии. Всё зависит от того, как проходишь квалификацию и на какой тур попадаешь. Эти соревнования — за призовые. А там уже — в зависимости от успешности выступления. Только в нашей стране гольфисты получают поддержку от государства. В остальных странах все сами за себя. ОКР и Министерство спорта очень помогали, например, Маше Верченовой, чтобы она участвовала во всех рейтинговых турнирах", — цитирует Ивашина телеканал «360».