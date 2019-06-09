Американская фигуристка: работаю с Мишиным временно, 16 июня возвращаюсь в США

Чемпионка США — 2018 по фигурному катанию Брэди Теннелл заявила, что сотрудничество с российским специалистом Алексеем Мишиным является краткосрочным.

«Начала тренировки на сборе с мистером Мишиным, в этой работе я хочу доучить то, что уже умею, ведь мне надо улучшить свои навыки. Работа в группе Мишина — потрясающий опыт. Но наше сотрудничество рассчитано только на время этого ледового сбора, а 16 июня я возвращаюсь в США», — приводит слова Теннелл «Р-Спорт».

Теннелл в прошлом году одержала победу на чемпионате США по фигурному катанию. В минувшем сезоне 21-летняя спортсменка заняла седьмое место на чемпионате мира. На текущий момент фигуристка тренируется под руководством Мишина на сборе в Куршевеле, Франция.