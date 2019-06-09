Российские лыжники проведут общий сбор в Эстонии

На следующей неделе сборная России по лыжным гонкам начнёт совместный сбор в Отепя, Эстония.

Первой в Отепя прибыла группа Олега Перевозчикова. Стартовый сбор она провела в Норвегии, где работала на снегу. Группа Маркуса Крамера приедет в Отепя из Германии. Там стартовый сбор команда немецкого специалиста провела в Винтерберге. Дружина Юрия Бородавко втягивающие тренировки провела в Крыму. Четвёртой группой в сборной России является коллектив Егора Сорина.

В Отепя пройдёт общее собрание наставников и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Спортсмены получат экипировку, будут определены задачи на сезон. После эстонского сбора группы вновь разъедутся по разным местам для продолжения подготовки, сообщает «Тюменская арена».