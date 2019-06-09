IAAF оставила в силе отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.

«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена. Выполнены не все критерии. Рабочая группа располагает информацией, что отстранённые тренеры и врачи продолжают работу. Вскоре вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен снова», — заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен.

Накануне президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с Андерсеном, чтобы обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства ВФЛА. Российская сторона выполнила все критерии восстановления членства, в числе которых были восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выплата финансовой компенсации IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.