Клюева и Королёва стали вторыми в синхронных прыжках в воду на Гран-при Испании

Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва показали второй результат в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании. Они набрали 270,00 балла.

Первое место заняли представительницы Китая Сяохуэй Хуан и Ин Вэй (293,40). Третьими стали японки Хадзуки Миямото и Харука Эномото (259,20).

В мужских соревнованиях россияне Григорий Иванов и Руслан Терновой стали седьмыми (312,60). Золотые медали выиграли Ким Ённам и У Харам из Южной Кореи (366,75).

Синхронные прыжки в воду с трёхметрового трамплина. Этап Гран-при Испании

Женщины

1. Сяохуэй Хуан/Ин Вэй (Китай) — 293,40

2. Ульяна Клюева/Виталия Королёва (Россия) — 270,00

3. Хадзуки Миямото/Харука Эномото (Япония) — 259,20.