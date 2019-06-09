Клюева и Королёва стали вторыми в синхронных прыжках в воду на Гран-при Испании
Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва показали второй результат в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании. Они набрали 270,00 балла.
Первое место заняли представительницы Китая Сяохуэй Хуан и Ин Вэй (293,40). Третьими стали японки Хадзуки Миямото и Харука Эномото (259,20).
В мужских соревнованиях россияне Григорий Иванов и Руслан Терновой стали седьмыми (312,60). Золотые медали выиграли Ким Ённам и У Харам из Южной Кореи (366,75).
Синхронные прыжки в воду с трёхметрового трамплина. Этап Гран-при Испании
Женщины
1. Сяохуэй Хуан/Ин Вэй (Китай) — 293,40
2. Ульяна Клюева/Виталия Королёва (Россия) — 270,00
3. Хадзуки Миямото/Харука Эномото (Япония) — 259,20.
Кузина — третья в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании
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