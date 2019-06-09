В IАAF заявили, что атлеты из России будут на Играх–2020, но не уточнили статус

Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Джеки Брок-Дойл заявила, что российские легкоатлеты будут присутствовать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Однако не уточнила в каком статусе.

«Перед Олимпиадой в Рио Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что международные спортивные федерации получают преимущественное право решать, кто из спортсменов выступит на тех Играх. На самом деле национальные олимпийские комитеты выбирают спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Если бы МОК отстранил Олимпийский комитет России… Но ОКР существует и является полноправным членом МОК. Поэтому атлеты из России будут в Токио», — сказала Брок-Дойл.

Конференция IAAF состоялась сегодня, 9 июня, видеозапись доступна в YouTube.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.

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