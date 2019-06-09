Журова — о решении IAAF: всё закончится, когда мы будем неконкурентные в спорте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) произойдёт только после того, как спортсмены страны станут неконкурентоспособными.

Сегодня, 9 июня, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство ВФЛА.

«На самом деле сложно сказать, когда это все закончится. Наверное, когда мы будем неконкурентные в спорте, тогда это всё закончится. А так как мы конкуренты, и все понимают, что если наши легкоатлеты в полном составе будут представлены, то шансы на медали в Токио у сборной России увеличиваются. А это борьба за третье место в общекомандном зачете. Это причина, никто Россию в тройке не хочет видеть.



Никто же потом не будет из болельщиков смотреть в таблицу, вспоминая, что сборная России по легкой атлетике практически в полном составе не участвовала в турнире, а там 47 комплектов разыгрывается. Это играет политическую роль, потому что мы всегда говорим, что мы спортивная держава, а тут такая вот демонстрация», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».