Журова — о решении IAAF: всё закончится, когда мы будем неконкурентные в спорте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) произойдёт только после того, как спортсмены страны станут неконкурентоспособными.
Сегодня, 9 июня, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство ВФЛА.
«На самом деле сложно сказать, когда это все закончится. Наверное, когда мы будем неконкурентные в спорте, тогда это всё закончится. А так как мы конкуренты, и все понимают, что если наши легкоатлеты в полном составе будут представлены, то шансы на медали в Токио у сборной России увеличиваются. А это борьба за третье место в общекомандном зачете. Это причина, никто Россию в тройке не хочет видеть.
Никто же потом не будет из болельщиков смотреть в таблицу, вспоминая, что сборная России по легкой атлетике практически в полном составе не участвовала в турнире, а там 47 комплектов разыгрывается. Это играет политическую роль, потому что мы всегда говорим, что мы спортивная держава, а тут такая вот демонстрация», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».
- 9 июня 2019
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